Mondiali U17, Italia batte Uzbekistan: azzurrini ai quarti, troveranno il Burkina Faso
L'Under 17 di Massimiliano Favo batte l'Uzbekistan e approda ai quarti di finale dei Mondiali di categoria che si stanno disputando in Qatar. A Doha gli azzurrini si impongono per 3-2 con Thomas Campaniello protagonista. L'attaccante dell'Empoli ha realizzato una doppietta, di Dauda Iddrisa l'altra marcatura.
Cammino fin qui perfetto per i giovani italiani, che nella fase a gironi avevano vinto tutte le partite. Ai quarti di finale troveranno il Burkina Faso, che ha battuto i pari età dell'Uganda ai calci di rigore. La partita si giocherà venerdì 21 novembre.
Di seguito il tabellino di Italia-Uzbekistan 3-2
ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Marini (59' Mambuku); Steffanoni, Prisco (72' Baralla), Maccaroni (59' Luongo); Inacio; Elimoghale (59' Lontani), Campaniello (83' Borasio). A disp. Cereser, Nava, Arena, Bovio, Pandolfi. All. Massimiliano Favo.
UZBEKISTAN (4-4-2): Shokirov; Musakhonov (830 Abdulkarimov), Bakhodirkhonov, Muradov, Anvarov (74' Saldmurodov); Sodikov (74' Rustamov), Abdumminov (46' Khabibullaev), Erimbetov, Khasanov; Sarsenbaev (66' Aliev), Shukurullayev. A disp. Izbaskanov, Rustamjonov, Saidov, Turginov. All. Islom Ismoilov.
RETI: 20' e 68' Campaniello (I), 56' Muradov (U), 70' Iddrisa (I), 90' + 4 Erimbetov (U)
NOTE: espulso Aliev (U) al 90'. Ammoniti Shukurullayev e Abdumuminov.
- - -
Questo invece è il quadro degli ottavi di finale:
Italia - Uzbekistan 3-2
Uganda - Burkina Faso 1-1 (3-5 dcr)
Messico - Portogallo 0-5
Brasile - Francia
Svizzera - Irlanda
Corea del Nord - Giappone
Austria - Inghilterra
Marocco - Mali
