Morfeo: "In giro vedo sempre meno trequartisti. E gli allenatori sono troppo protagonisti"

Domenico Morfeo, ex fantasista, parla a Tuttosport dell'assenza di giocatori di talento nel calcio italiano: "In giro ne vedo sempre meno, o almeno non ci sono come qualche anno fa.... Perché? C’è troppa tattica, secondo me. E molto spesso gli allenatori tendono a essere protagonisti, senza lasciare spazio alla creatività dei calciatori".

Cosa succede, in questo caso specifico?

"Va a finire che il talento non lo coltivi più. E poi c’è ancora un altro aspetto... Alcuni tecnici finiscono per inventarsi i ruoli, pensando che i giocatori di talento possano ricoprirli. Poi magari pensano pure che possano rendere come se giocassero nella loro posizione naturale. Si vede che non è così".

Riguardo a Yildiz, Morfeo ha risposto alla domanda se il giocatore debba essere schierato più vicino alla porta, affermando che dovrebbe giocare nella posizione in cui può valorizzare maggiormente il suo talento. Interrogato poi sul potenziale numero di gol che Yildiz potrebbe segnare da attaccante puro, l'ex calciatore ha precisato che non è possibile calcolare un numero preciso, poiché il rendimento dipende da diversi fattori come la squadra, i compagni e il modo di giocare. Morfeo ha concluso la sua riflessione generale sul calcio lamentando che, a livello generazionale, non vede in giro molto talento, al di là di ciò che le scuole calcio possono insegnare, dato che queste sono considerate principalmente luoghi di aggregazione.