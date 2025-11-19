Mosquera con Giovane e Orban? Zanetti pensa al tridente pesante per il Verona

All'undicesima giornata, nonostante tante ottime prove a livello di prestazione, l'Hellas Verona non ha ancora trovato la sua prima vittoria stagionale. La sfida interna in programma nel lunch match di domenica, contro il Parma, rappresenta dunque uno snodo già cruciale per il prosieguo del campionato gialloblu e per le speranze salvezza.

Alla luce dell'infortunio ancora non superato dal capitano Suat Serdar e degli spezzoni di partita non brillanti di Abdou Harroui contro Cagliari e Lecce di recente, le possibilità di manovra del tecnico Paolo Zanetti al momento non sono così ampie, qualora volesse cambiare qualcosa nell'undici tipo.

Nel recente test amichevole disputato contro il Bellinzona però, l'allenatore ha ritrovato i gol (due) di Daniel Mosquera. Il centravanti colombiano lo scorso anno è stato fondamentale per centrare l'obiettivo: 5 reti portate alla causa, tutte da subentrato. Ecco che dunque, ora che è rientrato a pieno regime dopo l'operazione d'appendicite, proprio lui potrebbe diventare una soluzione per dare una mano al duo d'attacco. Come sottolinea il Corriere Veronese infatti l'allenatore scaligero sta pensando al tridente pesante, provato in amichevole. Giovane insieme a Orban e Mosquera dunque: resta da capire se questa soluzione sia possibile riproporla solamente a partita in corso, oppure se già dal primo minuto contro il Parma.