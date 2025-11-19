Serie A, gli arbitri della 12ª giornata: derby di Milano a Sozza. Doveri per Fiorentina-Juve
Di seguito le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di Serie A.
Cagliari – Genoa Sabato 22/11 ore 15.00
Arbitro: La Penna
Assistenti: Palermo – Bianchini
IV: Mariani
VAR: Abisso
AVAR: Piccinini
Udinese – Bologna Sabato 22/11 ore 15.00
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Lo Cicero – Zezza
IV: Chiffi
VAR: Camplone
AVAR: Serra
Fiorentina – Juventus Sabato 22/11 ore 18.00
Arbitro: Doveri
Assistenti: Vecchi – Fontemurato
IV: Marchetti
VAR: Guida
AVAR: Fabbri
Napoli – Atalanta Sabato 22/11 ore 20.45
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Dei Giudici – Bahri
IV: Rapuano
VAR: Di Paolo
AVAR: Gariglio
Hellas Verona – Parma ore 12.30
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Mokhtar – Monaco
IV: Galipò
VAR: Paterna
AVAR: Guida
Cremonese – Roma ore 15.00
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Rossi L. – Politi
IV: Crezzini
VAR: Pezzuto
AVAR: Abisso
Lazio – Lecce ore 18.00
Arbitro: Arena
Assistenti: Mastrodonato – Luciani
IV: Marinelli
VAR: Serra
AVAR: Piccinini
Inter – Milan ore 20.45
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti – Colarossi
IV: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
Torino – Como Lunedì 24/11 ore 18.30
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Moro – Galimberti
IV: Manganiello
VAR: Prontera
AVAR: Paterna
Sassuolo – Pisa Lunedì 24/11 ore 20.45
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Zingarelli – Di Giacinto
IV: Feliciani
VAR: Gariglio
AVAR: Aureliano
