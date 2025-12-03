Napoli, c'è anche Frattesi nel casting per la mediana. Poi occhi su Norton-Cuffy e Palestra

È di nuovo emergenza a centrocampo per il Napoli. Come scrive questa mattina Il Mattino, gli infortuni di Gilmour e Anguissa, oltre alla lunga assenza di De Bruyne, obbligano ulteriormente il direttore sportivo azzurro Manna a cercare almeno un rinforzo in mediana durante la sessione invernale di calciomercato. In cima alla lista dei desideri c'è sempre lui, il solito Kobbie Mainoo, il cui trasferimento in prestito potrebbe far felici sia gli azzurri sia il Manchester United, club in cui l'inglese sta giocando ben poco.

Le alternative a Mainoo

Il talento classe 2005 è l'obiettivo principale, ma le alternative non mancano: da Soungoutou Magassa del West Ham, sempre in Premier League, fino a Morten Frendrup del Genoa e Davide Frattesi dell'Inter in Serie A. Tutti nomi che la società partenopea valuterà tuttavia solamente in caso di fumata nera per Mainoo.

Le altre opportunità

Non solo il nuovo centrocampista (o i nuovi centrocampisti), saranno valutate anche altre eventuali occasioni di mercato. Da Brooke Norton-Cuffy a Marco Palestra, il Napoli monitora pure elementi giovani e di prospettiva, ma che siano già protagonisti nel nostro massimo campionato. Proprio come il laterale del Genoa o l'altro laterale dell'Atalanta, ma in prestito al Cagliari. Sarà un gennaio movimentato