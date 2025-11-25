TMW Inter, Frattesi vuole rimanere per giocarsi il posto da titolare. A meno di offerte irrinunciabili

Davide Frattesi non ha intenzione di chiedere la cessione a gennaio. Dopo quello che è successo un anno fa, con l'intenzione di ritornare alla Roma - e la possibilità Napoli - l'idea è quella di rimanere all'Inter fino alla fine della stagione, per giocarsi un posto da titolare e convincere Christian Chivu di schierarlo più spesso. Per ora la situazione non è migliorata rispetto a Inzaghi, tutt'altro: tre partite di Champions League per un totale di 174 minuti totali, mentre in campionato sono otto le presenze, 198 minuti, solamente una volta da titolare - senza uscire - nel quattro a uno contro la Cremonese.

Nelle ultime cinque partite di Serie A sono arrivati solamente trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, mentre con il Milan gli è stato preferito Diouf. Un bottino troppo magro per chi vorrebbe essere convocato per il Mondiale, soprattutto considerando che Sucic gli ha, di fatto, soffiato la titolarità. Per questo sarebbe comprensibile una possibile richiesta di essere ceduto nella sessione invernale, sebbene non sia ancora nella mente dello stesso Frattesi.

Poi, certo, se dovessero arrivare delle proposte importanti, ecco che Frattesi probabilmente saluterà la compagnia. Non è però in programma e lo stesso centrocampista non forzerà per un addio.