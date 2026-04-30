Roma a caccia di un esterno offensivo: non solo Alajbegovic, ecco tutti i nomi nel mirino

Il mercato della Roma prende forma partendo dalle corsie offensive. In vista della prossima stagione, il club giallorosso è pronto a intervenire con decisione sugli esterni, anche alla luce dei possibili addii che potrebbero rivoluzionare il reparto. Le partenze di Venturino, El Shaarawy, Dybala e Zaragoza aprirebbero scenari importanti, rendendo necessario l’arrivo di almeno tre profili: due ali sinistre e una destra. Un restyling profondo, dunque, già al centro delle riflessioni della dirigenza.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il nome in cima alla lista resta quello di Antonio Nusa, talento del Lipsia considerato il vero obiettivo di prestigio. Piace molto anche Crysencio Summerville, profilo gradito a Gasperini e che potrebbe diventare più abbordabile in caso di retrocessione del West Ham.

Tra le soluzioni più concrete figurano Leo Sauer del Feyenoord e Víctor Muñoz dell’Osasuna, ritenuti più facilmente raggiungibili. Nelle ultime settimane sono stati avviati contatti anche per Kerim Alajbegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen e attualmente in prestito al Salisburgo, ma la trattativa appare complessa. La Roma si muove su più fronti, consapevole che il futuro passerà anche dalla qualità sugli esterni.