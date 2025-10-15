Genoa, Vieira: "Con il Parma come con il Napoli. Malinovskyi? Ci servono i suoi gol"

Raggiunto anche da Sky a margine della presentazione dei candidati al prossimo Golden Boy, dalla Badia Sant’Andrea di Genova, dove il Genoa ha insediato le strutture del proprio settore giovanile, Patrick Vieira ha commentato questo progetto: “È iniziato da prima che arrivassi io e credo sia un segnale forte, è una proprietà che dà fiducia ai giovani e ha investito tantissimo su di loro. Ora è importante farli crescere e dare loro l’opportunità di giocare con la prima squadra. Abbiamo Fini ed Ekhator in Under 21, ci sono dei talenti in cui avere fiducia”.

Ekhator titolare anche nella prossima di campionato?

“L’importante è anche non pensare solo alla prossima partita. Il progetto è che questi ragazzi siano in futuro giocatori della prima squadra. Credo siano sulla strada giusta, come società abbiamo fatto metà del lavoro. Abbiamo un posto dove possono crescere, hanno fiducia: devono completare la strada, poi è il lavoro che mettono in campo ogni giorno che deciderà dove possono arrivare. Credo abbiano tutto per avere successo”.

Il campionato del Genoa inizia con il Parma?

“No, è iniziato dalla prima partita. È vero che siamo un po’ in ritardo a livello di punti, ma ci sono tante cose positive se guardiamo le prestazioni. Dobbiamo giocare con il Parma come con il Napoli: è importante cercare questa vittoria. Dobbiamo migliorare i dettagli, ma sull’atteggiamento i giocatori sono sempre stati bravissimi”.

Quanto gli impegni con le nazionali possono aiutare a ritrovare fiducia giocatori come Malinovskyi?

“Ruslan è un giocatore importantissimo, è cruciale che cresca la sua fiducia. Speriamo faccia gol, abbiamo bisogno della sua qualità”.