Stramaccioni: "Siamo una Nazionale che non riesce a trovare continuità, toglie sicurezze"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni commenta così il sorteggio dei playoff mondiali. L'Italia dovrà affrontare l'Irlanda del Nord e poi una fra Bosnia e Galles: "Saranno due finali nel vero senso della parola: non mi dispiace aver evitato la Polonia nella potenziale seconda partita ma di certo non siamo stati globalmente fortunati, soprattutto per la complicazione di giocarci l’eventuale qualificazione fuori casa, anche se gli ultimi due playoff sono stati persi in Italia"

Questa Italia che potenziale ha? Siamo davvero così modesti come si è visto nel girone?

"Io credo nei nostri calciatori e nel loro valore. Ma siamo una Nazionale che non riesce a trovare continuità. Abbiamo fatto ottime gare contro Francia, Belgio e in parte Germania, ma poi possiamo prendere gol da chiunque e in qualsiasi momento. E questo non va bene perché toglie sicurezze alla squadra".

Tra i giocatori che non sono nel giro azzurro in questo periodo, chi potrebbe servire a marzo? Chiesa, Pellegrini, Berardi…

"Marzo è lontano, sarà fondamentale essere anche fortunati e arrivare in quella settimana con tutti i migliori a disposizione. Sono sicuro che il ct battezzerà un modulo e farà le convocazioni in base a quello. Con il 3-5-2 vedo il ritorno di Pellegrini molto importante. Se invece si optasse per un sistema con le ali, sia Berardi che Chiesa potenzialmente sarebbero molto preziosi".

Zaniolo?

"Udine è il miglior posto possibile per ripartire: 3 gol in 7 partite da titolare sono lì a testimoniare che Nicolò è partito col piede giusto, vediamo".

Si aspettava che Pio Esposito potesse essere subito decisivo?

"Prima dell’esordio contro il River al Mondiale per club, in un’intervista a Dazn dissi che avrebbe meritato un suo spazio nell’Inter e che sarebbe stato il futuro centravanti della Nazionale. Ma che lo avrebbe fatto in tre mesi assolutamente non lo avrei mai detto. Se Pio, come credo, resterà così umile e affamato, potrà davvero diventare uno degli attaccanti più importanti del mondo".