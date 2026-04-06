Napoli e Milan non si scoprono: pari tattico dopo 45' che fa felice solo l'Inter
Un primo tempo che fa solo godere l'Inter. Zero reti, pochi squilli, partita dove vince il tatticismo e la paura di fare la prima mossa. Qualcosa inevitabilmente cambierà nel secondo tempo, non conviene né a Napoli né a Milan pareggiare. Almeno, se si vuole mantenere acceso il lumino della speranza per il titolo. E anche le due squadre avessero invece già optato per il "facciamo legna per la Champions", il pari non può bastare considerando il contemporaneo successo della Juventus.
Portieri poco impegnati, si ravvisa giusto un'occasione per. Nkunku che non centra la porta, Spinazzola che va via in dribbling ma manda alto il suo destro a giro mentre Pavlovic mura in modo provvidenziale Giovane lanciato a rete in un raro contropiede andato in scena.
Pesa per il Napoli l'assenza di una vera punta, dopo il forfait di Hojlund. Milan che pecca di imprevedibilità, ma ha due jolly in panchina da giocarsi: Pulisic e Leao. Li vedremo in campo?
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