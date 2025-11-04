Napoli-Eintracht, città blindata per evitare scontri: tutte le misure disposte

Massima allerta a Napoli per la partita di Champions League con l’Eintracht Francoforte, in programma questo pomeriggio allo stadio Maradona. Tra le due tifoserie vi sono precedenti: a marzo 2023, circa seicento ultras del club tedesco devastarono il centro storico della città partenopea, rendendosi inoltre protagonisti di scontri sia con la polizia che i supporter di casa.

Per questo, la città si blinda in vista dell’appuntamento di questa sera, per la quale è stato disposto in tempi non sospetti il divieto di vendita dei biglietti ai residenti non soltanto a Francoforte, ma anche a Bergamo visto il legame tra le tifoserie di Eintracht e Atalanta. Inasprire anche altre misure già adottate due anni fa.

Il Ministero dell’Interno, in particolare, ha ripristinato in via temporanea i controlli alle frontiere interne e, da ieri fino a domani, in città sarà vietato l’affollamento nei luoghi pubblici per persone riconducibili alla tifoseria tedesca. Dalle 14 di oggi alle 2 di domattina sarà inoltre vietata la vendita di alcolici all’interno e nei pressi dello stadio Maradona, mentre in alcune zone del centro scatterà anche il divieto di vendita di bevande confezionate. L’uscita Fuorigrotta della tangenziale resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 19.30 fino a cessate esigenze.