Napoli, Conte spiega la scelta Gutierrez-Elmas: "Rappresentano la novità buona del mercato"

A sinistra schiera Gutiérrez e Elmas: quali sono le caratteristiche di questa coppia? Una delle domande poste ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, a pochi minuti dal match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Di seguito la risposta del tecnico azzurro a Sky Sport: "Sono due giocatori che, come ho detto prima, rappresentano la novità buona del mercato. Di chi è arrivato, di chi è stato inserito nella giusta maniera, rappresentano delle alternative valide. Sono due giocatori in crescita, c'è spunto, c'è spinta, c'è equilibrio."

Lobotka, come sono le sue sensazioni sul rientro dal primo minuto?

"Lobotka torna dal primo minuto. Le sensazioni che ho avuto sono positive. Il ragazzo si è allenato bene durante la settimana, prima della partita contro il Como e dopo, quindi c'è garanzia del fatto di giocare e, possibilmente, di giocare anche tutta la partita."

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang

Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi

Allenatore: Dino Toppmoller