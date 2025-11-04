Napoli, l'emergenza prosegue con l'Eintracht Francoforte: anche Spinazzola e Gilmour ko

Il Napoli si prepara alla delicata sfida casalinga di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, valida per la quarta giornata della League Phase, ma Antonio Conte dovrà fare i conti con una situazione d’emergenza sul fronte infortuni. Oltre allo squalificato Lucca e alle già note assenze di Lukaku, De Bruyne e Meret, il tecnico azzurro perde anche Spinazzola e Gilmour, entrambi costretti ai box dopo i problemi fisici accusati nell’ultima gara di campionato contro il Como.

Il centrocampista scozzese e l’esterno ex Roma e Atalanta non risultano infatti tra i convocati e non saranno disponibili nemmeno per la panchina. Una doppia assenza che complica ulteriormente le scelte di Conte, già ridotte al minimo per una sfida che può pesare tantissimo nel percorso europeo del Napoli. A disposizione del tecnico ci saranno soltanto sette giocatori di movimento in panchina, oltre ai due portieri Contini e Ferrante. Una situazione che obbligherà l’allenatore azzurro a gestire minutaggi e cambi con grande attenzione, in una serata che si preannuncia cruciale e molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang

Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi

Allenatore: Dino Toppmoller