Ufficiale Roberto Donadoni torna in panchina: è il nuovo tecnico dello Spezia

Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2026.

Figura di caratura internazionale, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana tra il 2006 e il 2008, Donadoni vanta una carriera di primissimo ordine, tanto da calciatore - essendo stato stella del Milan degli Invincibili con cui ha conquistato 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni - quanto da allenatore, con oltre 400 panchine tra i professionisti.

La sua carriera da allenatore inizia nel 2001, in Serie C1 al Lecco, per poi scalare subito in Serie B, prima a Livorno e poi a Genova, sponda rossoblu. L’approdo in massima serie nel 2005, a Livorno, vedrà i toscani vera rivelazione del campionato, chiudendo la stagione al nono posto in classifica, risultato che permetterà al tecnico di ereditare la panchina della Nazionale Italiana fresca di vittoria del Mondiale 2006, che guiderà per il biennio 2006-2008, fino alla disputa di Euro 2008, che vedrà gli azzurri raggiungere i Quarti di Finale contro la Spagna, uscendo soltanto ai calci di rigore contro i futuri campioni d'Europa.

Seguiranno varie esperienze, sulla panchina di club di assoluto prestigio quali Napoli, Cagliari, Parma - nella stagione 2013-2014 sulla panchina dei ducali si classificherà al sesto posto - e Bologna, prima di vivere un'esperienza sulla panchina dello Shenzhen nella Chinese Super League. Con oltre vent’anni di esperienza da calciatore e altrettanti in panchina da allenatore, Roberto Donadoni porta con sé esperienza, carisma e grande competenza, qualità che metterà al servizio delle Aquile.

Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti, mister Donadoni sarà affiancato dal Vice Matteo Cioffi, dai Preparatori Atletici Giovanni Saracini ed Alessandro Buccolini e dal Match Analyst Martino Sofia.

Benvenuto Mister!