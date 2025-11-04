Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Marchegiani: "Conte pare in lotta contro tutti, ma usa le sue parole per caricare l'ambiente"

Marchegiani: "Conte pare in lotta contro tutti, ma usa le sue parole per caricare l'ambiente"
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 18:52Serie A
Pierpaolo Matrone

Nella giornata di ieri, alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha parlato di un Napoli che dà fastidio quand'è in alto. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Quando parlo del tifoso napoletano che non deve farsi prendere in giro parlo proprio delle voci messe in giro ad arte per cercare di creare aspettative assurde verso la squadra o per ammazzarla. Il popolo napoletano deve restare sempre compatto con la squadra, tapparsi le orecchie, il tifoso napoletano è un sognatore e da fuori lo sanno che basta poco per pompare e ammazzare e far venire la depressione. Restiamo compatti, ascoltate i calciatori e l'allenatore, sono gli unici che vogliono bene alla squadra, da fuori è tutto un interesse. Stiamo uniti, l'annata sarà difficile e complessa, ve lo sto dicendo dall'inizio. Onore ai ragazzi che con tutte le difficoltà che ci sono io vedo la classifica e vedo ancora noi lì e domani se vinciamo andiamo a 6 punti... se non ci riusciamo gli altri saranno stati più bravi, amen, ma troveranno sempre un gruppo forte. L'ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi creare problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare nell'ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura".

Di queste dichiarazioni ha parlato Luca Marchegiani, ex portiere e commentatore tecnico, intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ha fatto un resoconto della stagione e delle difficoltà avute in quest'annata. La comunicazione Conte la sa fare e spesso la usa anche per dare alla squadra quei messaggi, quelle motivazioni che servono. Per alzare la tensione. Visto da fuori, sembra un allenatore in lotta con tutti i fronti, visto che ultimamente sono state frequenti queste sue esternazioni. Ma credo che gran parte di queste parole lui le usi, più che per comunicare verso l'esterno, per creare il giusto ambiente all'interno. Quest'alzare la tensione è evidentemente finalizzato al creare l'ambiente giusto".

LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Dino Toppmoller

Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
