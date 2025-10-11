Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, ieri test a Castel Volturno: la candidatura di Lang e non solo

Napoli, ieri test a Castel Volturno: la candidatura di Lang e non soloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
Antonio Gaito

Conte monitora i suoi nazionali in giro per il mondo, ma intanto mette a dura prova gli azzurri rimasti a Castel Volturno. Ieri altra doppia seduta con al pomeriggio l’allenamento congiunto con l’Avellino di Biancolino, battuto per 3-0 con le reti di Beukema, Lang e del giovane Vergara. Tre candidature anche per minuti importanti considerando gli infortuni. A partire da quello di Rrahmani, che ha bisogno ancora di un po’ di tempo, e porterà alla conferma dell’ex Bologna, quello di Politano che cambierà le rotazioni dei giocatori offensivi e soprattutto quello rimediato da Lobotka (circa un mese di stop) che costringerà Conte a trovare nuove soluzioni a centrocampo, coinvolgendo tutti, non potendo giocare tutte le gare ravvicinate col solo Gilmour

E’ il momento degli esterni offensivi?
Con lo stop di Matteo Politano, che grazie alla sosta però salterà probabilmente solo le gare contro Torino e Psv, potrebbe esserci sazio per gli attaccanti esterni più offensivi. A partire da David Neres, definito una “certezza” da Conte e che sta metabolizzando dopo un anno di lavoro anche i movimenti in non possesso. E’ lui il giocatore designato per agire a destra. Di conseguenza è possibile più spazio anche per Noa Lang, che diventa il primo cambio a sinistra non avendo la concorrenza del brasiliano che tornerà nel suo ruolo naturale.

Come cambia il centrocampo
Senza Lobotka spazio al sostituto naturale, Billy Gilmour. Nessun dubbio, ma lo scozzese non potrà giocarle tutte ogni tre giorni e per intero, quindi si fa largo anche l'ipotesi di un adattamento di De Bruyne da play, ruolo che ricopre di tanto in tanto nei movimenti studiati da Conte, affiancandosi o ruotando con Lobotka. A quel punto inserimento da mezzala di Elmas (o del giovane Vergara) oppure 4-3-3 puro con un esterno in più (Lang, considerando che Neres giocherà a destra per Politano) e McTominay che tornerebbe in quel caso mezzala.

Articoli correlati
Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da... Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
Gli azzurri scaldano i muscoli con l'Avellino, Cronache di Napoli: "A segno anche... Gli azzurri scaldano i muscoli con l'Avellino, Cronache di Napoli: "A segno anche Lang"
Doppietta anche con la Danimarca, La Repubblica (ed. Napoli): "Hojlund non si ferma... Doppietta anche con la Danimarca, La Repubblica (ed. Napoli): "Hojlund non si ferma più"
Altre notizie Serie A
Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da... Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
Trezeguet: "Non sarei sicuro che Vlahovic lascerà la Juve. Nel calcio non c'è niente... Trezeguet: "Non sarei sicuro che Vlahovic lascerà la Juve. Nel calcio non c'è niente di certo"
Juventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova... Juventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova il gol
Milan, si cerca un sostituto di Maignan: resiste la pista Suzuki, piace il tedesco... Milan, si cerca un sostituto di Maignan: resiste la pista Suzuki, piace il tedesco Atubolu
Bologna, nodo stadio: tra sogni europei e realtà economiche. Lepore: “Serve una scelta”... Bologna, nodo stadio: tra sogni europei e realtà economiche. Lepore: “Serve una scelta”
La terza esclusione manderebbe in tilt il sistema calcio: perché l'Italia deve andare... La terza esclusione manderebbe in tilt il sistema calcio: perché l'Italia deve andare al Mondiale
L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza... L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza
Italia, Sacchi è fiducioso: "Mi fido di Gattuso, della sua serietà e delle sue capacità"... Italia, Sacchi è fiducioso: "Mi fido di Gattuso, della sua serietà e delle sue capacità"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto
5 Daniel Maldini, non convocato da Gattuso. E finito dietro nelle gerarchie di Juric
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
Immagine top news n.1 Milan, si cerca un sostituto di Maignan: resiste la pista Suzuki, piace il tedesco Atubolu
Immagine top news n.2 Trezeguet, Vieira, Capello, Bebeto e Nela: gli interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Immagine top news n.3 Henn risponde a Gattuso, Estonia-Italia è tutt'altro che scritta: voci e probabili formazioni
Immagine top news n.4 Viaggio nel monte ingaggi della Serie A 2025/2026. Tutti gli stipendi delle 20 squadre
Immagine top news n.5 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.6 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.7 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
Immagine news Serie A n.2 Trezeguet: "Non sarei sicuro che Vlahovic lascerà la Juve. Nel calcio non c'è niente di certo"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova il gol
Immagine news Serie A n.4 Milan, si cerca un sostituto di Maignan: resiste la pista Suzuki, piace il tedesco Atubolu
Immagine news Serie A n.5 Bologna, nodo stadio: tra sogni europei e realtà economiche. Lepore: “Serve una scelta”
Immagine news Serie A n.6 La terza esclusione manderebbe in tilt il sistema calcio: perché l'Italia deve andare al Mondiale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi del Modena si prende la vetta...di rigore
Immagine news Serie B n.2 Dal gol a Buffon alla B con l'Entella, il "Tir" Tiritiello: "A Chiavari mi sento a casa"
Immagine news Serie B n.3 Mattia Aramu: "Ho voglia di tornare a giocare. Palermo e Venezia favorite in Serie B"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Polcino: "Abbiamo del potenziale inespresso. Il derby? Grande attesa"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Birindelli: "La vittoria col Catanzaro ci voleva. Nuova proprietà? Solo cose positive"
Immagine news Serie B n.6 Modolo: "Emozioni uniche il giorno nel quale il Venezia ha ritirato la mia maglia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 9ª giornata: dieci le gare in programma. Occhi puntati su Vicenza e Crotone
Immagine news Serie C n.3 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Gaetano Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi e le 400 panchine in carriera: "Onestamente non tenevo il conto delle partite"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "Siamo cresciuti molto. Guai a sottovalutare un avversario come il Foggia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 2ª: in campo Lazio, Juve e il big match Fiorentina-Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.4 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.5 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?