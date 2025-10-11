Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Loftus Cheek ritrova l'Inghilterra dopo 7 anni: "Successo di tutto, a partire dall'infortunio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:53Serie A
Yvonne Alessandro

Ruben Loftus-Cheek si butta alle spalle un calvario e passato. Il centrocampista inglese è stesso falcidiato spesso da una sequela di infortuni che ne hanno minato la carriera tra Chelsea prima e Milan oggi, ma tutto è andato. Ora il 29enne ha un grande sogno da coronare, ed è la partecipazione ai Mondali 2026 dopo 7 anni di lontananza dalla Nazionale inglese.

Intanto due giorni fa, in occasione dell'amichevole contro il Galles (stracciato 3-0), ha collezionato la sua prima presenza con l'Inghilterra dal 2018, entrando nel secondo tempo. Perché la sua prima volta in realtà arrivò con Gareth Southgate sulla panchina dei Tre Leoni nel 2017, poi nel 2019 lo frenò un grave infortunio al tendine d'achille.

Mentre ora assapora libertà e campo di gioco, tra Milan e Inghilterra: "È passato tanto tempo. Ovviamente, in questo periodo è successo di tutto, a partire dall’infortunio. Così, dopo tanto tempo lontano, avevo praticamente smesso di aspettarmi una chiamata dell’Inghilterra. Ma sono davvero felice di essere di nuovo parte del gruppo e di aver giocato qualche minuto oggi, è stato bello", le parole riprese da The Independent. "È una sensazione strana dopo così tanto tempo, ma sono felice".

E ha aggiunto: "Penso sia bello avere un obiettivo. Non so se bisogna focalizzarsi su quello ora, credo che sia importante concentrarsi su ciò che si fa nel proprio club. C’è ancora tanta strada da fare e penso che per me, prima di tutto, l’obiettivo sia restare in forma, stare bene fisicamente e continuare a giocare bene con il mio club. Se faccio questo, penso di avere buone possibilità, e chissà cosa può succedere. Voglio dire, tutti hanno un sogno, quindi ce l’ho in testa, ma non è la mia priorità in questo momento".

Loftus Cheek ritrova l'Inghilterra dopo 7 anni: "Successo di tutto, a partire dall'infortunio"
