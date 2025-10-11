A Tolentino l'incontro "Il mercato e lo scouting internazionale": ospiti Cherubini e Angeloni

La BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di Tolentino e il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc, organizza per lunedì 13 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Nicola Vaccaj, l’incontro "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra".

Partecipano, in qualità di relatori, Federico Cherubini, Amministratore Delegato del Parma Calcio, e Valentino Angeloni, Responsabile del Settore Giovanile dell’ACF Fiorentina. Modera l’incontro Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.

L’ingresso é libero fino ad esaurimento dei posti liberi.

“Dopo il successo dell’evento dello scorso 2024 – sottolinea Alessia Pupo Vicesindaco e Assessore allo Sport - quest’anno vogliamo approfondire il tema dello scouting sia nei settori giovanili che nelle prime squadre con lo sguardo rivolto anche al mercato internazionale, attraverso l’esperienza di due importanti relatori che ci parleranno anche delle prospettive future delle nuove generazioni. Grazie, quindi, alla società BSP Football Agency, perché per il secondo anno consecutivo Tolentino ospita un convegno di alto livello dedicato al mondo del calcio, con il patrocinio anche dell’Università di Macerata”.

Il convegno si concluderà con un momento speciale: il Sindaco Mauro Sclavi e il Vicesindaco Alessia Pupo consegneranno a Cherubini e Angeloni il Premio alla Carriera, un riconoscimento “per l’impegno profuso nel contribuire a realizzare i sogni di tanti giovani calciatori”.