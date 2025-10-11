Da Mancini alla nuova titolarità con Gattuso: Spinazzola torna protagonista con l'Italia

C'era una volta Leonardo Spinazzola protagonista all'Europeo con la maglia della Nazionale azzurra. Poi l'infortunio nella gara contro il Belgio ai quarti di finale, che ha interrotto il suo percorso molto più che positivo nella competizione del 2021, poi vinta dall'Italia, e il lungo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per alcuni mesi, fino al ritorno nell'elenco dei convocati sempre con Roberto Mancini in panchina, nel ruolo di commissario tecnico.

Con l'addio dell'allenatore di Jesi l'avventura di Spinazzola con l'Italia si è fermata, visto che l'ultima apparizione risale alla finale per il terzo posto di Nations League vinta dagli azzurri contro l'Olanda nel 2023 e con l'arrivo di Spalletti le cose non sono andate nel migliore dei modi per l'esterno del Napoli.

Riecco la maglia da titolare.

Stasera però Spinazzola dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, visto che l'intenzione di Rino Gattuso sembra essere quella di metterlo in campo nel ruolo di esterno alto a destra e la nuova vita dell'ex Roma e Juventus, in Nazionale, potrebbe iniziare proprio nella gara di oggi contro l'Estonia. Dopo essere diventato importante per Antonio Conte al Napoli, l'esterno classe 1993 vuole esserlo anche per Gattuso in Nazionale, con l'Italia che ha bisogno anche dell'esperienza per uscire da questo momento non certo semplice.