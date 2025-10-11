Napoli, scatta l'ora di Neres? Il ko di Politano è una chance, ma Conte valuta altri due sostituti

L’infortunio di Matteo Politano rappresenta una brutta notizia per il Napoli, ma al tempo stesso offre una grande opportunità a David Neres. Come riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe essere la novità più interessante alla ripresa del campionato, quando la squadra di Antonio Conte affronterà il Torino.

L’ex Ajax e Benfica, arrivato nell'estate del 2024 per aggiungere estro e imprevedibilità al reparto offensivo, potrebbe finalmente agire nel suo ruolo naturale: esterno destro d’attacco. È quella, infatti, la zona di campo dove il talento di San Paolo ha costruito la sua reputazione in Europa, grazie a tecnica, velocità e capacità di saltare l’uomo.

Conte, tuttavia, non ha ancora preso una decisione definitiva. Le alternative non mancano: Leonardo Spinazzola, jolly prezioso e adattabile su entrambe le fasce, ed Eljif Elmas, la cui duttilità tattica garantisce equilibrio e copertura. Ma Neres parte in vantaggio per un motivo preciso: è uno dei pochi rimasti a Castel Volturno durante la sosta per le nazionali, lavorando quotidianamente con lo staff tecnico per assimilare i meccanismi del 3-4-3 di Conte.