Napoli, il responsabile sanitario Canonico: "Meret più che sfortunato. A Torino dovrebbe esserci"

Oggi su Radio CRC, è intervenuto il responsabile dello staff sanitario del Napoli, il dott. Raffaele Canonico: "Purtroppo a Napoli spesso tendiamo ad autodistruggerci o autoesaltarci: io vivo a Napoli e sono di qui e so che ci sono chat di tifosi in cui tutti parlano di tutto, dalla preparazione medica, alla medicina sportiva, alla tattica. Una premessa: la scienza non è democratica e spesso purtroppo sento e leggo parlare persone di medicina, preparazione atletica e recupero che non hanno né i titoli né la competenza né la preparazione.

Meret? Dire che è sfortunato è poco: ha avuto una frattura da stress al piede anche in un gesto poco traumatico. Era già venuto in panchina con l'Inter, il giorno dopo lamenta dei dolori al braccio sinistro: ha avuto una cosa abbastanza seria che per privacy preferirei non dire, ma comunque in settimana si riaggrega alla squadra. Ha fatto una consulenza specialistica che ci ha escluso iter più lunghi: a Torino dovrebbe esserci".