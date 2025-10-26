Napoli in ansia per Kevin De Bruyne: si sospetta una lesione di alto grado e un lungo stop

Il successo per 3-1 sull’Inter ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente Napoli, ma la serata perfetta è stata offuscata dall’infortunio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha accusato un nuovo problema muscolare nella stessa zona in cui, la scorsa stagione, era stato costretto a operarsi dopo uno strappo. Una ricaduta che ha subito destato grande preoccupazione tra lo staff tecnico e medico partenopeo.

Dopo il fischio finale, il numero 17 è apparso tranquillo, ma la cautela resta necessaria vista la sua recente storia di infortuni. Gli esami strumentali previsti per oggi dovrebbero fornire le prime risposte: secondo quanto riportato da Sky Sport, esiste il timore concreto che si tratti di una lesione di alto grado, eventualità che comporterebbe uno stop parecchio lungo.

In attesa dei risultati definitivi, il Napoli si prepara all’eventualità di dover rinunciare al suo leader tecnico per diverse settimane, se non per un periodo ancora più lungo.