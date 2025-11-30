Napoli, Manna: "Valuteremo le opportunità sul mercato. Insigne? Lì siamo coperti"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal big match con la Roma: "L'anno scorso la Roma ha fatto un girone di ritorno incredibile con Ranieri, è stata migliorata con un allenatore di grande spessore. Dispiace che stasera non sia in panchina perché squalificato. Speriamo di vedere una grande partita".

Napoli a posto così o vi rinforzerete?

"Oggettivamente adesso in mezzo al campo siamo corti, però non mi va di parlare di mercato perché vorrebbe dire sminuire quello che stanno facendo il mister e i ragazzi. Il lavoro fatto finora è ottimo, così come la posizione di classifica, però c'è attenzione e valuteremo la situazione: se c'è un'opportunità la coglieremo".

Insigne potrebbe tornare?

"Ne abbiamo parlato in fase di costruzione della squadra. In questo momento siamo coperti in quella posizione come dimostrano le scelte del mister. Lorenzo è stato un grandissimo giocatore del Napoli. Gli facciamo il nostro in bocca al lupo ma al momento non siamo orientati a rinforzarci in quel settore del campo".