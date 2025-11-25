Insigne, un'idea anche per il Napoli? Manna: "Ci parlammo in estate, ora priorità diverse"

Lorenzo Insigne potrebbe essere un'idea per il Napoli a gennaio? L'ha chiesto Faouzi Ghoulam al direttore sportivo azzurro Giovanni Manna nel pre-partita di Napoli-Qarabag su Sky Sport. D'altronde l'esterno offensivo classe '91 è senza squadra, libero da ogni contratto dopo la fine dell'esperienza in MLS al Toronto FC.

Manna non ha dribblato l'argomento e ha risposto così alla curiosità dell'ex terzino algerino: "Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte...".

Per Lorenzo Insigne il futuro, più che azzurro, potrebbe essere biancoceleste. Le voci su un suo approdo alla Lazio a gennaio si fanno sempre più concrete e anche a Maurizio Sarri è stata fatta una domanda simile dopo Lazio-Lecce, anche se il tecnico toscano ha sviato: "Non mi interesso di mercato".