Napoli, oggi la ripresa a Castel Volturno. Resta da valutare Rrahmani per la Lazio
Il Napoli, fa sapere il Corriere dello Sport di oggi, riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Conte. Con lo scudetto ormai più chimera che sogno, alla luce dei risultati dell’ultima giornata, la squadra dovrà provare a blindare aritmeticamente l’accesso in Champions quanto prima.
Da valutare Rrahmani in vista delle prossime gare
Servono punti e vittorie, insomma, a partire dalla prossima partita con la Lazio, in programma sabato alle 18 al Maradona. Da valutare Rrahmani, l’unico degli indisponibili a nutrire concrete speranze di recupero: le sue condizioni, però, verranno monitorate quotidianamente fino alla vigilia. Restano invece fuori causa Di Lorenzo (atteso a fine aprile), Lukaku, Neres e Vergara. Il Maradona, intanto, viaggia verso un altro sold out.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.