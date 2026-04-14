TMW Lo Spezia si aggrappa al ricordo del 2006/07: quando la salvezza arrivò al play out

Nella giornata di oggi, dalle colonne de Il Secolo XIX, l’ex direttore generale dello Spezia Rocco Russo ha riportato alla mente la salvezza ottenuta nel 2006/07 in una Serie B nata dallo scandalo Calciopoli con 22 squadre ai nastri di partenza e la presenza di top club come Juventus, Napoli e Genoa (che conquistarono la promozione diretta) oltre a Bologna e Lecce. A quattro giornate dal termine quello Spezia era in piena zona retrocessione, anche se non ultimo visto che Pescara e Crotone erano parecchio più attardate, e in lotta con numerose squadre – Arezzo, Hellas Verona, Triestina, Modena e Cesena - per evitare l’ultima retrocessione diretta e giocarsi almeno i play off.

In quelle quattro gare i liguri persero tre volte, in casa contro Rimini e Treviso e in trasferta a Piacenza, ma vinsero all’ultima giornata sul campo di una Juventus già sicura del primo posto, ma che comunque in campo schierava comunque un attacco formato da Del Piero, Giovinco e Trezeguet. Un successo questo che permise sul filo di lana di superare l’Arezzo, allora allenato da Antonio Conte, e guadagnare il play out contro l’Hellas Verona che chiuse a pari punti con la Triestina, ma con gli scontri diretti sfavorevoli. Quello spareggio salvezza fu vinto dallo Spezia che si impose per 2-1 in casa, con le reti di Saverino e Do Prado per i liguri e Sibillano per i veneti, per poi pareggiare 0-0 al Bentegodi.

Ora, a distanza di quasi 10 anni, lo Spezia spera in un altro miracolo viste anche altre similitudini con quell’annata: la forte contestazione da parte della tifoseria, specialmente dopo i due ko casalinghi, simile a quella vissuta dalla squadra di D’Angelo dopo il derby di Carrara e la sconfitta col Mantova in casa, e la decisione del ritiro in vista del finale di stagione per ricompattare i ranghi e tentare il tutto per tutto. Questa volta l’impresa sembra anche più difficile, anche se la classifica è molto corta, ma nella piazza ligure ci si aggrappa anche ai corsi e ricorsi storici per non abbandonare la Serie B.