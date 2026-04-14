Da Roma: clima gelido a Trigoria. Ieri ripresi gli allenamenti, Gasp e Ranieri si sono ignorati

A Trigoria regna il paradosso di un'alleanza forzata. Tra i corridoi del "Fulvio Bernardini", l'aria è diventata irrespirabile, scrive Il Messaggero, con Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri che si muovono come rette parallele che non si incontrano mai, nemmeno a pranzo. Mentre il tecnico evita i tavoli comuni per non incrociare il Senior Advisor, il clima si fa rovente dopo le recenti frecciate pubbliche sulla gestione del mercato e dei nuovi acquisti.

L'attesa call pomeridiana con i Friedkin e il DS Massara ha sancito la tregua armata. Nonostante la profonda delusione della proprietà americana per i risultati altalenanti, la linea è chiara: decisioni rimandate a fine stagione. Ci sono 24 milioni di motivi - ossia il costo dell'esonero di Gasperini, blindato fino al 2028 - che suggeriscono prudenza a una società ancora vincolata ai paletti del Settlement Agreement.

Separarsi da Gasp, poi, significherebbe ammettere l'ennesimo fallimento progettuale; allontanare Ranieri, d'altro canto, lascerebbe Trigoria priva di quel garante istituzionale che la stessa proprietà voleva promuovere a Direttore Generale solo poche settimane fa. La Champions League rimane l'unico appiglio per evitare il naufragio totale: mancano sei giornate e i Friedkin chiedono l'ultimo sforzo per salvare il bilancio e la faccia. Per ora si viaggia a vista, in un equilibrio precario dove il silenzio tra allenatore e dirigente urla più di mille polemiche