La Lega Pro vuol salvare l'anno: contatti in corso con i Rizzo per evitare il crac della Ternana

Il momento sportivo della Ternana è più che mai delicato, ieri è arrivata la messa in liquidazione volontaria del club e, intanto per oggi, gli allenamenti della squadra rossoverde sono sospesi; il rischio esclusione dal campionato di Serie C, Girone B (quel raggruppamento che aveva già vissuto a novembre l'estromissione del Rimini), non è un'ipotesi così remota. Nonostante manchino solo due giornate al termine della regular season.

E soprattutto per questo ultimo aspetto - considerando che l'esclusione del club umbro porterebbe alla riscrittura della classifica -, sono ora in corso contatti tra la società e la Lega Pro. Come riporta il sito calciofere.it, infatti, il presidente della Lega pro Matteo Marani sarebbe a lavoro per cercare tutte le strade possibili per consentire alla Ternana di concludere almeno la regular season, ma sarà poi il liquidatore a indicare la strada da percorrere. Il tutto, chiaramente, con la scadenza federale di giovedì che non sarà rispettata. Ma questo è un aspetto che inciderà poi sul prossimo campionato: se non sarà fallimento, le Fere partiranno con una penalità.

Ripetiamo però che questo sarà un inghippo futuro, un po' come quello dei playoff che i rossoverde potrebbero eventualmente disputare. Il primo step, del resto, è convincere la famiglia Rizzo a ritirare la messa in liquidazione del club. E su questo le istituzioni calcistiche stanno lavorando.