Man United, Mainoo relegato in panchina: il Napoli aspetta l'opportunità esonero di Amorim

Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee sono fuori dai piani di Ruben Amorim al Manchester United. La bomba ad orologeria di mercato è stata sganciata da ESPN, che assicura che l’allenatore portoghese non vede per i due giocatori un futuro nella sua squadra. Di più: l'ex guida dello Sporting vorrebbe, per questo motivo, monetizzare quanto più possibile da una loro cessione, e in questo senso il Napoli è uno dei principali candidati.

In particolare per quanto riguarda Mainoo. Il centrocampista inglese, che già in estate reclamava uno spazio o altrimenti la "fuga" in prestito, è stato trattenuto con la forza dai Red Devils, perché Amorim esigeva una reazione dal giocatore nella concorrenza spietata con Bruno Fernandes. Mentre Kobbie stesso è sempre rimasto fermo sulla sua posizione, volendo levare le tende per guadagnare minuti preziosi e la giusta valorizzazione in vista dei Mondiali 2026.

Invece, rimanendo allo United, finora ha disputato solo 203 minuti in stagione, e con 20 anni d'età e la voglia di spaccare il mondo in realtà la fiamma di speranza si sta gradualmente spegnendo con Ugarte, Casemiro o Bruno Fernandes appunto davanti a lui. Noti i fatti attuali, però, così come la volontà di Ruben Amorim in realtà il tecnico portoghese continuerà a convocare entrambi i giocatori. In caso di necessità li userà, poi a gennaio uno dei due potrebbe salutare. Logicamente il Napoli potrebbe giovare dall'esonero del 40enne, perché a quel punto Mainoo avrebbe campo libero per salutare.