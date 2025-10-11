Pjanic: "La Roma non è lì in alto per caso. Ma ora bisogna mantenere questo ritmo"

"Bello, bellissimo rivedere la Roma così in alto". Parola di Miralem Pjanic. Il campionato della formazione di Gian Piero Gasperini è iniziato con il piede giusto. Solo una sconfitta, quella all'Olimpico contro il Torino, poi soltanto vittorie che hanno portato Pellegrini e compagni in vetta alla classifica a pari merito con il Napoli di Antonio Conte. Una serie positiva importante con la possibilità che porta la piazza ovviamente a sognare innanzitutto un ritorno nell'Europa che conta anche se per il momento, in quanto siamo alla sesta giornata, si tengono i piedi per terra.

Ciò che conta, per l'ex centrocampista giallorosso, è che la Roma non è lì per caso: "Affatto - ha dichiarato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. Ora però bisogna mantenere questo ritmo ed è la cosa più difficile nel lungo termine. L’esperienza dei sentori sarà fondamentale, perché non mancheranno com’è ovvio i momenti duri. Mi auguro davvero che la Roma possa brindare a fine stagione, vincere lì è speciale".

Per lo scudetto Pjanic vede sapere favorito il Napoli "che si è rinforzato e ha Conte in panchina. Anche Allegri e il Milan daranno filo da torcere: le sue squadre sono semre importanti. Ovviamente ci sono pure Inter e Juve, ma anche la Roma può dire la sua lì in alto".