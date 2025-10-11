Torino, occhi puntati su Kapuadi: Vagnati in Polonia per il difensore del Legia Varsavia

La sosta per le nazionali è spesso anche tempo di riflessioni e strategie di mercato. Mentre le squadre si fermano, i dirigenti si muovono. E in casa Torino il lavoro non si arresta. Davide Vagnati, direttore tecnico granata, sta pianificando i prossimi passi in vista della finestra invernale e nei giorni scorsi è volato in Polonia per visionare da vicino Steve Kapuadi, difensore centrale mancino classe 1998 del Legia Varsavia.

Il profilo del francese era già stato monitorato nell’ultima sessione estiva, ma ora l’interesse del Toro sembra essersi riacceso. Kapuadi, 27 anni, sta confermando le buone impressioni destate nella scorsa stagione con prestazioni solide e grande affidabilità nel campionato polacco e in Conference League. La sua capacità di impostare dal basso e la fisicità importante (1,94 metri) lo rendono un profilo appetibile per la retroguardia di Marco Baroni.

Parallelamente il capo scout Paresce si trova in Cile, dove sta osservando da vicino i giovani talenti impegnati nel Mondiale Under 20, segnale di un Torino sempre attento a coniugare presente e futuro. La società granata, dunque, si muove su più fronti, con l’obiettivo di farsi trovare pronta a gennaio per inserire i tasselli giusti in un organico che punta a mantenere ambizioni europee. A riportarlo è Tuttosport.