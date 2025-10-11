Frosinone, le medie voto alla sosta di ottobre: comanda la ‘Gen Z’. Masciangelo in difficoltà

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Frosinone.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Massimiliano Alvini a prendersi la scena sono quasi tutti elementi che da poco hanno superato i 20 anni: Ghedjemis (classe 2002), Koutsoupias (classe 2001), Palmisani (classe 2001) e Bracaglia (classe 2003). Unica eccezione Giacomo Calò arrivato in Ciociaria dopo l’esperienza a Cesena.

Da rivedere, invece, le prestazioni di Kvernadze e Anthony Oyono fra i giocatori rimasti allo ‘Stirpe’ dopo la fine del precedente ciclo tecnico, così come new entry del calibro di Masciangelo, Calvani e il talentuoso Antonio Raimondo scuola Bologna.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.71 (7)

2. Koutsoupias (Frosinone) 6.58 (6)

3. Calò (Frosinone) 6.29 (7)

4. Palmisani (Frosinone) 6.14 (7)

5. Bracaglia (Frosinone) 6.14 (7)