Empoli, le medie voto alla sosta di ottobre: Popov a sorpresa. I nuovi stentano

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Empoli.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Guido Pagliuca ci sono tre volti nuovi (non era facile immaginarlo visto quanto è stato modificato il collettivo toscano): in prima fila però campeggia il nome di Bogdan Popov, talentino emerso dalla primavera. Subito dopo Ilie, Elia e Lovato. Chiude la Top5 il rientrante Stiven Shpendi.

Anche per quanto riguarda i giocatori da rivedere l’attenzione è concentrata praticamente sulle new entry. Obaretin, Yepes, Ignacchiti e Ceesay devono trovare ancora il loro equilibrio al ‘Castellani’. Non bene neanche Gabriele Guarino, lo scorso anno a Carrara.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Popov (Empoli) 6.42 (6)

2. Ilie (Empoli) 6.25 (6)

3. Elia (Empoli) 6.21 (7)

4. Lovato (Empoli) 6.21 (7)

5. Shpendi (Empoli) 6.08 (6)