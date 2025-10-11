Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Empoli si coccola la stella Popov, che in pochi mesi ha già quintuplicato il proprio valore

Oggi alle 13:49Serie B
Niccolò Righi

Nonostante un leggero calo fisiologico nelle ultime partite, dopo un inizio di stagione super, cresce a vista d'occhio il valore dell'attaccante dell'Empoli Bohdan Popov. Il classe 2007 è stato la rivelazione di questo inizio di stagione in serie B, capace di mettere a segno quattro reti in sette giornate: gli stessi fatti dagli esperti Pohjanpalo e Mancuso e da Schiavi, uno in meno di Gliozzi del Modena. Numeri che hanno permesso anche al suo cartellino di lievitare, passando da una valutazione estiva di qualche centinaia di migliaia di euro ad una attuale di oltre 3 milioni. In casa Empoli, intanto, ci si sfrega già le mani all'idea dell'ennesima pepita raccolta e pronta a decollare.

Alcuni numeri
Dicevamo come con quattro reti - segnate nelle prime tre partite - Popov sia il vice capocannoniere della serie B. Ma a stupire è l'efficacia che sta dimostrando l'ucraino, nonostante sia appena maggiorenne. I quattro sigilli, infatti, sono arrivati con gli unici quattro tiri in porta effettuati fino a questo momento. Inoltre gli expected goals fin qui attesi sono di 1,4. In pratica Popov ha segnato quasi due gol e mezzo in più di quelli che ci saremmo dovuti aspettare. Un cinismo e un senso del gol pazzeschi per uno che è alla prima stagione tra i professionisti.

Le parole del procuratore
Nel frattempo la serie A ha già preso appunti, come ci ha rivelato nei giorni scorsi il procuratore Andrei Golovash: "Ci sono state chiamate, ma ripeto che sto dando una valutazione realistica della situazione e la considero parte del processo di formazione e sviluppo di un calciatore. Oggi è un giocatore dell'Empoli" (QUI le parole complete).

