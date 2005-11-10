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Napoli, torna l'entusiasmo: dopo i 40mila col Bodo, contro la Roma riecco il Maradona sold-out

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 13:38Serie A
22.10.2026 13:38Serie A
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La vittoria contro il Bodø/Glimt ha dato un'ulteriore spinta alla prevendita: restano ormai pochi settori con biglietti disponibili.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Maradona si prepara al pienone per Napoli-Roma. La prevendita per la sfida di sabato alle 18 procede infatti a ritmo sostenuto e il sold out è ormai vicino. I primi segnali erano arrivati già prima dell'impegno europeo, ma il successo per 4-3 contro il Bodø/Glimt ha evidentemente riacceso ulteriormente l'entusiasmo. Dopo le sconfitte con Villarreal e Venezia, la prima vittoria in Champions ha restituito fiducia all'ambiente e sabato la squadra di Allegri potrà contare sulla spinta di un Maradona quasi completamente esaurito.

Napoli-Roma, restano pochi biglietti disponibili

Diversi settori risultano già sold out e negli altri la disponibilità continua a diminuire rapidamente. Sono vicini all'esaurimento i tagliandi per la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida, così come quelli per gli anelli inferiori delle due Curve e dei Distinti. Tutti gli altri settori risultavano invece già esauriti. Dopo i circa 40mila spettatori presenti contro il Bodø/Glimt, il Napoli ritroverà dunque l'atmosfera delle grandi occasioni per una delle sfide tradizionalmente più sentite della stagione. Anche il momento rende Napoli-Roma particolarmente importante per gli azzurri, chiamati a dare continuità alla reazione mostrata in Europa.

Juventus-Napoli, domani parte la vendita per il settore ospiti

Intanto si guarda già alla successiva grande trasferta. Da domani alle ore 11 partirà la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli, in programma il primo novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Per i residenti in Campania sarà possibile acquistare esclusivamente tagliandi del settore ospiti e soltanto se in possesso della fidelity card del Napoli. Il prezzo è fissato a 45 euro più commissioni, mentre la vendita resterà aperta fino alle ore 19 di sabato 31 ottobre.

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