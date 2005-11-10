Prandelli suggerisce: "Metterei Mastantuono più vicino alla porta, un po' come facevo con Mutu"

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, ospite ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del momento delicato del club viola: "Serve fiducia massima alla squadra, in questo momento servono punti, rispetto alla proposta di gioco. La Fiorentina ha bisogno di una squadra forte, unita, e poi basta poco per vedere un futuro bello. Questa squadra prende tanti gol, e la difesa deve essere compatta. Spesso fra difesa e centrocampo non sanno cosa fare, e spesso sulle palle laterali non si difende la porta. Anche gli attaccanti non devono essere passivi, ma chiudere tutti gli spazi. La partita di Genova ha scombussolato tutto, e servirebbe più comunicazione per certe scelte. Sono felice che la Fiorentina possa pensare di crescere con questi giovani".

A proposito di giovani, Prandelli si è anche concentrato su Mastantuono e Oulai. Questo il suo giudizio sull'argentino: "Se vedi Mastantuono in difesa c'è qualcosa che non va bene, lui va messo in avanti. Può essere un po' come Mutu per me, deve esercitarsi nella fase di finalizzazione, ma non apprezzo vederlo così tanto nella nostra metà campo".

E su Oulai: "Ha entusiasmo, voglia e corsa, è già un'anima pronta. Io lo metterei in campo, ha l'animo ed il fuoco dentro, e può giocare con Fagioli".