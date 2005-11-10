Samp, habemus allenatore! D'Angelo ha firmato ed è arrivato al centro sportivo

Lo avevamo anticipato già ieri sera, la Sampdoria aveva scelto Luca D'Angelo per la panchina: e proprio in questi ultimi minuti ulteriori sviluppi ci sono stati, l'accordo che era da definire è stato trovato e il trainer pescarese ha firmato il contratto con la storica società. Il neo tecnico blucerchiato è già è arrivato al centro sportivo, non resta quindi che attendere la nota ufficiale della società.