Union Brescia, Corini rischia in caso di ko col Cittadella. Tre i nomi per la successione

Il futuro di Eugenio Corini sulla panchina dell’Union Brescia si decide sabato. Al 'Rigamonti' arriva il Cittadella e la gara ha il sapore di un bivio per l’allenatore, che ha un contratto fino al 30 giugno 2028 a cifre importanti per la categoria. In caso di sconfitta i biancazzurri si ritroverebbero a -11 dalla capolista, e il tecnico diventerebbe inevitabilmente il capro espiatorio di una stagione partita male.

Il discorso di Pasini e la contestazione

Ieri pomeriggio il presidente Pasini ha parlato a squadra e staff nello spogliatoio del campo di allenamento. I toni, riporta Tuttosport, sono stati molto positivi e l’intento era incoraggiare tutto il gruppo, ma il messaggio è suonato come un ultimo avvertimento.

I nomi per il dopo Corini

Se arrivasse il cambio in panchina, i nomi più gettonati sarebbero quelli di Fabio Caserta, Vincenzo Vivarini e William Viali. Servirebbe un tecnico che abbia già vinto la Serie C, e i primi due l’hanno fatto. Viali era stato contattato anche un anno fa, dopo l’esonero di Diana e prima della scelta di puntare su Corini.