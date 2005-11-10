Catania, l'Elefantino torna a casa. Acquisito il marchio storico per 250mila euro

Il Catania FC si è aggiudicato il marchio storico del Calcio Catania per 250 mila euro. La società rossazzurra ha ufficializzato l'acquisizione attraverso una nota, mettendo così fine alla procedura competitiva per uno dei simboli più rappresentativi della storia calcistica etnea. Un passaggio importante per il club e per una tifoseria da sempre legata ai colori e all'identità della squadra.

Il percorso verso l'acquisizione del marchio

La volontà di riportare il marchio nella disponibilità del club era stata manifestata dalla dirigenza già da tempo. Dopo una prima manifestazione d'interesse presentata il 12 gennaio 2024, la società aveva avanzato una nuova proposta irrevocabile d'acquisto il 25 giugno 2026, come dichiarato espressamente dall'avvocato Dario Motta, legale del Catania: "Parteciperemo all'asta e faremo di tutto per acquisire il logo".

Il 30 settembre, il Consiglio di Amministrazione aveva quindi conferito pieni poteri operativi e gestionali al vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella, incaricandolo di seguire le successive fasi dell'operazione. Il 13 ottobre era arrivata anche la formalizzazione della partecipazione, con il deposito dell'istanza necessaria per prendere parte alla procedura competitiva.

La concorrenza e il valore dello storico simbolo

La gara, con una base d'asta iniziale di 55 mila euro, ha visto anche la partecipazione del Comune di Catania e di soggetti privati interessati al marchio, tra cui la società Revolution Group. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, era scesa in campo con l'obiettivo di tutelare il valore storico, culturale e identitario dello stemma, manifestando la volontà di renderlo nuovamente disponibile al club cittadino in caso di aggiudicazione.

La procedura telematica, avviata il 15 ottobre, è arrivata alla fase conclusiva il 22 ottobre. Alla fine, a prevalere è stato il Catania Football Club, che ha acquisito il marchio per 250 mila euro, una cifra superiore di oltre quattro volte rispetto alla base iniziale.