Neanche l'Europa risolleva più la Fiorentina. Tonfo viola anche in Conference League

Niente da fare, la Fiorentina è entrata in un vortice di negatività e non sembra riuscire proprio a trovare il modo di uscirne. Neanche la Conference League, spesso terreno più dolce da percorrere per i viola, impedisce alla Fiorentina di rimanere invischiata nella crisi di risultati che prosegue senza sosta ormai dall'inizio della stagione, quando in panchina c'era ancora Pioli.

Ora l'allenatore della Fiorentina è Paolo Vanoli, ma anche l'ex Torino e Venezia sta incontrando notevoli difficoltà di inserimento in una realtà sportivamente depressa e da provare a risollevare con idee alternative e qualcosa che possa essere di rottura rispetto al percorso tattico sviluppato fino a questo momento. La Fiorentina costruita sul 3-5-2, com'era anche per Pioli, è ormai evidente che non funzioni. La rosa non offre granché in quanto ad alternative e allora toccherà lavorare di fantasia, almeno fino a gennaio, se c'è l'intenzione di riuscire a invertire la rotta.

Certo, per quanto riguarda Fiorentina-AEK, seconda sconfitta di fila dei toscani in Conference League, ha inciso anche un po' di sfortuna (due gol annullati per fuorigiochi millimetrici, uno subito in posizione regolare di un soffio e un legno colpito) ma ridurre a questo una crisi come quella che sta vivendo la Fiorentina, sarebbe davvero ingiusto.