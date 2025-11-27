Europa League, la classifica aggiornata: Roma e Bologna al momento ai playoff
Di seguito la classifica aggiornata di Europa League dopo la quinta giornata della League Phase. Roma e Bologna tra le qualificate, sebbene solamente tramite playoff. Successo tuttavia fondamentale per entrambe, ancora in corsa per entrare tra le prime 8. Francia che apre e chiude la classifica, col Lione devastante contro il Maccabi e il Nizza che sconfitta a Porto resta l'unica squadra del torneo ad avere zero punti.
1. Lione 12 (differenza reti +9)
2. Midtjylland 12 (+7)
3. Aston Villa 12 (+5)
4. Friburgo 11 (+5)
5. Betis 11 (+5)
6. Ferencvaros 11 (+4)
7. Braga 10 (+4)
8. Porto 10 (+3)
9. Genk 10 (+2)
10. Celta Vigo 9 (+4)
11. Lille 9 (+4)
12. Stoccarda 9 (+4)
13. Viktoria Plzen 9 (+4)
14. Panathinaikos 9 (+2)
15. Roma 9 (+2)
16. Nottingham Forest 8 (+4)
17. PAOK 8 (+3)
18. Bologna 8 (+3)
19. Brann 8 (+3)
20. Fenerbahce 8 (0)
21. Celtic 7 (-1)
22. Stella Rossa 7 (-1)
23. Dinamo Zagabria 7 (-3)
24. Basilea 6 (0)
25. Ludogorets 6 (-3)
26. Young Boys 6 (-5)
27. Go Ahead Eagles 6 (-5)
28. Sturm Graz 4 (-3)
29. Salisburgo 3 (-5)
30. Feyenoord 3 (-5)
31. FCSB 3 (-5)
32. Utrecht 1 (-5)
33. Rangers 1 (-7)
34. Malmo 1 (-8)
35. Maccabi Tel-Aviv 1 (-13)
36. Nizza 0 (-8)