Live TMW Salisburgo, Letsch: "Bologna è una top squadra, siamo stati ingenui"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Red Bull Salisburgo contro il Bologna nella quinta giornata della Uefa Europa League 2025-2026 (4-1 il risultato finale firmato dalle reti di Odgaard, Vertessen, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini), è intervenuto Thomas Letsch. Il tecnico degli austriaci ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.20 - Inizia la conferenza stampa di Thomas Letsch.

Come giudica questa sconfitta?

"Non riusciamo a mettere in pratica sul campo da gioco quello che proviamo in allenamento. Concediamo troppe occasioni agli avversari e facciamo troppi errori individuali. In fase offensiva avevamo detto di sfruttare le occasioni che il Bologna ci avrebbe concesso e invece di 5 palle-gol ne abbiamo messa dentro solamente una. Siamo stati ingenui sia a livello difensivo sia offensivo".

Troppo Bologna per questo Salisburgo?

"Il Bologna è una squadra top della Serie A e sapevamo le sue potenzialità. Noi sappiamo qual è il nostro percorso di crescita e ogni giocatore deve formarsi anche attraverso questo tipo di partite".

Come giudica il ritorno in campo di Konatè?

"Ognuno di noi è contento per il suo ritorno e che l'abbia potuto fare in una competizione europea. Altro aspetto positivo è aver creato diverse occasioni e colpito una traversa contro una squadra che difende bene come il Bologna. Peccato che in fase difensiva abbiamo commesso troppi errori: siamo rientrati male dagli spogliatoi e c'è molto da lavorare".

Cosa non sta funzionando con la difesa a quattro?

"Abbiamo subito 7 gol nelle ultime 2 partite e non c'è bisogno di spenderci troppe parole. Ci sono fasi in cui difendiamo bene collettivamente, mentre ci sono altri momenti della partita in cui concediamo troppo agli avversari e sfruttano queste occasioni facendoci male".

23.26 - Termina la conferenza stampa di Thomas Letsch.