Non solo l'Italia: tutti gli altri accoppiamenti. Possibile sfida Svezia-Polonia
È andato in scena pochi minuti fa il sorteggio dei playoff che daranno l'accesso al Mondiale 2026. Le sfide di semifinale che vedranno coinvolte Ucraina contro Svezia e Polonia contro Albania rappresentano senza dubbi il percorso più interessante, con la possibile sfida tra Svezia e Polonia che sarebbe la più dura. Di seguito tutto il resoconto.
Tutte le sfide di semifinale playoff.
Italia-Irlanda del Nord
Ucraina-Svezia
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia
Polonia-Albania
Slovacchia-Kosovo
Repubblica Ceca-Irlanda
Gli accoppiamenti per le finali.
Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia
Ucraina/Svezia - Polonia/Albania
Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo
Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
