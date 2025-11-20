Perugia, è caccia al nuovo Ds. Soluzione interna? Gaucci è disposto ad accettare il ruolo

Con l'avvento di mister Giovanni Tedesco in panchina, in casa Perugia ha preso il via una sorta di 'operazione nostalgia', che ha (ri)portato nel club umbro la famiglia Gaucci, di cui proprio Tedesco fu capitano nella sua esperienza da calciatore: come consulente del presidente Javier Faroni, infatti, è stato nominato Riccardo Gaucci, al quale però - sin da subito - è stato affidato un ruolo molto più operativo di quello di semplice consulente. Sarebbero stati affidati a lui pieni poteri e la guida dell’intera area tecnica.

Tanto che adesso, come si legge sul quotidiano La Nazione, nell'edizione umbra, il dirigente potrebbe essere nominato Direttore Sportivo, succedendo così a Mauro Meluso. Il nodo legato a questa figura va sciolto a stretto giro di posta per termini regolamentari - non devono passare oltre 60 giorni tra l'addio con un Ds e la nomina di un altro -, ma la sensazione è che si vada in queta direzione, considerando che Gaucci, che ha per altro il patentino, accetterebbe questa soluzione. Ma al vaglio ci sono anche altri profili, che avrebbero poi la supervisione del citato dirigente (ancora di moda il nome di Francesco Montervino?), che con Walter Novellino sta comunque sondando il mercato.

Gennaio è ormai vicino, e all'apertura delle operazioni ci sarà sì da sfoltire la rosa, ma anche da rimpolpare il reparto avanzato della squadra, con l'attaccante che sembra essere una delle priorità.