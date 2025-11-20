TMW Radio
Arturo Di Napoli: "Italia-playoff Mondiale, serve trovare un accordo con i club"
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore. E ha detto la sua sul sorteggio dei playoff per il Mondiale: "Spostare la trentesima giornata per aiutare la Nazionale? Credo ci voglia del buonsenso. Mancare il Mondiale per la terza volta di fila non è possibile. La Nazionale deve andarci. Certo, se abbiamo paura dell'Irlanda del Nord, va tutto a farsi benedire. Dobbiamo credere in questi ragazzi, e tutti i club devono dare una mano. C'è una paura pazzesca ed è giusto averla, perché ci stiamo rendendo conto che ci stiamo preoccupando di Irlanda del Nord e Galles. Il nostro calcio ci sta sfuggendo di mano".
