Bologna, pronto a blindare Castro: proposto un rinnovo di contratto al giocatore fino al 2031

Santiago Castro pronto a legarsi al Bologna. L’attaccante infatti può diventare il futuro della formazione felsinea negli anni a venire. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club è pronto ad offrirgli un rinnovo fino al 2031 con un aumento di stipendio fino ad un milione di euro.

In una recente intervista lo stesso giocatore aveva dichiarato: "C'è un grande livello, sono convinto delle nostre qualità. Con Immobile e Dallinga siamo in tre per una maglia: Ciro è speciale, da lui guardo e imparo. Ascolto tanto lui, Bernardeschi e De Silvestri. In Europa mi manca il gol, ma non ci perdo la testa. Italiano? Va forte, vuole sempre di più, ci trasmette la mentalità vincente. Fa un grande lavoro tattico, ha idee e c'è sempre qualcosa da imparare. Appena la squadra ha capito come interpretare il suo calcio, ha fatto grandi cose. Del mio futuro non so, penso al presente, andare troppo in là non aiuta".

Arrivato in rossoblù a gennaio 2024, Castro ha vestito la maglia del Bologna in 66 occasioni fra le varie competizioni realizzando 15 reti. Quest’anno sono 12 le presenze fra Serie A ed Europa League con quattro gol messi a segno e un assist. Adesso la possibilità di continuare e migliorare sempre di più con la maglia del Bologna. Mercato permettendo.