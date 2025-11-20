L'ex Galles Ledley: "Italia in finale? Non è più la stessa, ha perso 4-1 con la Norvegia"

Sono stati ufficializzati gli incontri validi per i playoff in vista del Mondiale 2026 per quanto riguarda le Qualificazioni delle Nazionali europee. L'Italia se la vedrà con l'Irlanda del Nord in semifinale. Chi vince fra queste due squadre dovrà poi affrontare il Galles o la Bosnia Erzegovina, in trasferta.

L'ex centrocampista del Galles (77 presenze con la propria nazionale) Joe Ledley, ai microfoni della BBC ha commentato così il sorteggio riservato alla sua squadra, con la prospettiva di una eventuale finale contro gli azzurri che non lo preoccupa troppo.

Queste le sue parole: "La Bosnia è la squadra con il punteggio più alto contro cui avremmo potuto giocare nel primo turno. Andando in finale, se dovessimo vincere, giocare in casa sarebbe un enorme vantaggio, che si tratti dell'Irlanda del Nord o dell'Italia. L'Italia non è più la stessa squadra di prima, ha perso contro la Norvegia 4-1. Due sfide casalinghe, non credo che possiamo lamentarci. Al Cardiff City Stadium può succedere di tutto".

Gli fa eco l'ex attaccante del Galles ed oggi allenatore, Iwan Roberts: "Se battessimo la Bosnia, ora sappiamo che in finale affronteremo l'Italia o l'Irlanda del Nord, nello stesso stadio. Quindi questo è un bonus enorme per noi. Forse due partite casalinghe nei play-off, semifinale e finale, non avremmo potuto chiedere di meglio".