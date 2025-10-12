Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva"

Autore del gol decisivo nella vittoria della Salernitana sul campo del Monopoli, il centrocampista Galo Capomaggio ha parlato ai microfoni di LiraTV al termine della gara.

"Sono molto contento che il mio gol sia servito soprattutto per conquistare i tre punti su un campo difficile – ha dichiarato Capomaggio –. Non siamo stati bravissimi a chiudere la partita, perché c’erano spazi per fare il 2-0. Quando non lo fai, rischi, perché gli avversari restano in partita e finisci per soffrire un po’ di più. Ma l’importante era non prendere gol e portare a casa una vittoria pesante, su un terreno dove non era facile giocare la palla. Ora siamo già concentrati sulla prossima partita di Catania: sarà una bella sfida contro una squadra importante, da affrontare al meglio".

Il centrocampista granata ha poi aggiunto:

"Non credo che quella di Catania sia una gara decisiva, siamo solo all’inizio. Dobbiamo affrontarla come tutte le altre, con l’obiettivo di vincere. Il gruppo è la nostra forza: siamo tutti ragazzi perbene, capaci di leggere i momenti della partita, capire quando si deve giocare, quando spingere e quando serve fare una gara più ‘sporca’, come a Monopoli. Il mister ci chiede sempre di dare il massimo, in casa e fuori: lo stiamo seguendo in tutto e per tutto e vogliamo continuare su questa strada".