Balotelli: "Moratti fondamentale per la mia carriera. Non rifarei quel gesto contro il Barça"

Mario Balotelli, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, è tornato anche sulla sua avventura all'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Moratti mi ha aperto le porte di tutta la mia carriera. È stato una persona fondamentale per gli inizi della mia carriera. Oltre ad avermi dato un regalo di giocare all'Inter a quell'età che era stupendo, mi ha anche responsabilizzato perché dovevi fare risultati e a quell'età non era semplice. Quando Mancini mi voleva bene... (ride ndr.) No ma sto scherzando, penso mi voglia ancora bene".

Sulla Champions con l'Inter Balotelli ha aggiunto: "Son quelle esperienze che ti rimangono dentro e che vorresti rivivere ogni giorno. È stato un sogno" . Poi, una battuta sul tanto discusso lancio della maglia nell'incontro col Barcellona: "Non ero abituato ad essere fischiato. Sono sincero: i tifosi dell'Inter quando ero giovane mi hanno sempre voluto bene, anche tanto. Non ero abituato a sentire i miei tifosi che mi fischiavano. Avevo 18 anni, l'ho gestita così, oggi non lo rifarei. Sono state situazioni che ti fanno crescere" .