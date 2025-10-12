TMW Picerno, è iniziata la caccia al nuovo allenatore: al momento c'è Taurino in pole

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia del sollevamento di Claudio De Luca dall’incarico di allenatore del Picerno. Una notizia attesa e inevitabile visti i recenti risultati negativi, ultima la pesante sconfitta interna arrivata ieri pomeriggio contro la Casertana. La panchina è stata momentaneamente affidata a Guido Di Deo, ma è già partita la ricerca della nuova guida tecnica.

Secondo quanto raccolto da TMW, al momento in pole per la panchina ci sarebbe Roberto Taurino. Classe 1977, Taurino è fermo dal 2024 quando si è chiusa la sua esperienza sulla panchina del Gubbio. In carriera ha allenato anche Nardò, Bitonto, Viterbese, Francavilla, Avellino, Monterosi e Monopoli.